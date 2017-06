بالفيديو: النجوم يغنّون تتر "كاراميل" على طريقتهم

احلى سهرة ببيت د. بيتر نون مع اطيب أصدقاء وأحلى جو وهيك منغني #كاراميل 😍❤️ #Repost @wissamhanna (@get_repost) ・・・ و هيك منحتفل بنجاح مسلسل #كاراميل ... الف الف الف مبروك @maguyboughosn

A post shared by Maguy Bou Ghosn - ماغي بو غصن (@maguyboughosn) on Jun 3, 2017 at 1:20pm PDT