بالفيديو: النجوم يغنّون تتر "كاراميل" على طريقتهم

النجوم يغنّون اغنية "كاراميل"

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LBCI News Lebanon

ينطبق نجاح مسلسل "كاراميل" الّذي تعرضه شاشتا الـ LBCI والـ LDC خلال شهر رمضان المبارك على تتر المسلسل أيضاً بصوت النجمة الذهبيّة نوال الزغبي وهي من كلمات وألحان صلاح الكردي، توزيع مارك عبد النور وتسجيل استديو هادي شرارة.

فقد نالت أغنية "كاراميل" إعجاب الكثير من المتابعين بمن فيهم النجوم كما يُظهر الفيديو المنشور. وفي التفاصيل، نشر الممثل وسام حنا مقطع فيديو عبر إنستغرام ظهر فيه وهو يغني تتر المسلسل مع نجمة العمل ماغي بو غصن والإعلاميتين ريما كركي ورولا صفا والطبيب بيتر نون. وقد أرفق وسام حنا الفيديو بتعليقٍ جاء فيه "وهيك منحتفل بنجاح مسلسل كاراميل .. الف الف الف مبروك".

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وبدورها، أعادت ماغي بو غصن نشر الفيديو وعلّقت قائلةً "احلى سهرة ببيت د. بيتر نون مع اطيب أصدقاء وأحلى جو وهيك منغني كاراميل".

يُذكر أن مسلسل كاراميل من بطولة النجمة ماغي بو غصن والنجم ظافر عابدين والنجمة كارمن لبّس، الى جانب نخبة من نجوم الدراما اللبنانيّة، من كتابة مازن طه وإخراج إيلي ف. حبيب وإنتاج Eagle Films.