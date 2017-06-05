خامنئي ينتقد ترامب والسعوديين بسبب تحالفهم المناهض لطهران

وجه الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي انتقادات حادة الأحد للرئيس الأميركي دونالد ترامب والقادة السعوديين لتحالفهم الإقليمي الجديد المناهض

لطهران وقال إنه لن يجدي نفعا.

وقال ترامب خلال زيارته للسعودية أواخر الشهر الماضي إن إيران مصدر أساسي لتمويل ودعم الجماعات المتشددة وذلك بعد يومين من الانتخابات الإيرانية التي فاز بها الرئيس حسن روحاني بفترة ثانية.

وخلال زيارة ترامب للرياض أبرمت الولايات المتحدة صفقات أسلحة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولار مع السعودية عدو إيران اللدود في المنطقة.

ووصف خامنئي الزيارة بأنها استعراض للوقاحة.

واتهم خامنئي واشنطن بازدواجية المعايير قائلا إنها غضت الطرف عن "قتل يمنيين في المساجد والشوارع وفي منازلهم" فيما تدعي أنها تدعم حقوق الإنسان حول العالم.

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وتقود السعودية تحالفا عربيا يحارب الحوثيين الذين تدعمهم إيران في اليمن.