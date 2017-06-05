صورة نادرة لفنانة لبنانية بملامح مختلفة.. خمّنوا من هي

شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم: هل تغيّرت كثيراً؟

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LBCI News Lebanon

تداول روّاد منصّات التواصل الإجتماعي صورة نادرة لفنانة لبنانية بدت بملامح مختلفة. هي فنانة حقّقت نجاحات واسعة بأدائها المميز ونالت ألبوماتها إنتشاراً واسعاً إنطلاقاً من ألبوم "اهل الغرام" في عام 1996 مروراً بـ"روّق أعصابك"، ووصولاً إلى "خانتني" عام 2012.

إنها الفنانة اللبنانية لورا خليل الّتي إنتشرت صورة قديمة لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتنقسم الآراء بين من إتهمها بالخضوع لعمليات التجميل ومن أرجع سبب تغيّر ملامح وجهها إلى مرور الزمن واعتماد مكياج مختلف.

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شاهدوا صور لورا خليل بين الأمس واليوم، وشاركونا آراءكم: هل تغيّرت كثيراً؟

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