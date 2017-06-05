بالفيديو – بعد الهجوم الإرهابي خلال حفلها الموسيقي... أريانا غراندي في مانشستر من جديد

بالفيديو – بعد الهجوم الإرهابي خلال حفلها الموسيقي... أريانا غراندي في مانشستر من جديد

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LBCI News Lebanon

أحيت المغنية الأميركية أريانا غراندي حفلا خيريًا يعود ريعه لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مانشستر في بريطانيا يوم 22 أيار/مايو الفائت.



وحضر الحفل الذي أطلق عليه اسم " One Love Manchester " أكثر من 50 ألف شخص وذلك لتوجيه رسالة موحدة ضد العنف والإرهاب كما شارك في الحفل عدد من الفنانين منهم مايلي سايرس، جاستن بيبر وكاتي بيري.

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وذكرت التقارير أن تذاكر الحفل الذي أقيم ليل أمس الأحد جمعت مبلغاً قدره مليوني يورو سيتمّ التبرع بها للأشخاص الذين أصيبوا في اعتداء مانشستر، كما أضافت أنه تم بيع كل تذاكر الحفل في غضون 6 دقائق فقط من بدء عرضها على الإنترنت.



وقالت غراندي في الحفل إن الموسيقى يجب أن تكون أداة تساعد على الشفاء وتقرّب الناس من بعضهم البعض وأضافت أنها أرادت الحفل أن يكون مكاناً آمناً ليجتمع به كلّ محبيها ومحبي الموسيقى.



وكان هجوم إرهابي قد استهدف مدينة ماشسنتر في 22 أيار/مايو فور انتهاء الحفل الغنائي الذي أحيته لغراندي، وقع ضحيته 22 قتيلا.

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