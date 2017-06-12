ملاحقة شركاء مفترضين لمنفذي اعتداءي طهران تتواصل

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تواصل أجهزة الامن الايرانية ملاحقتها الشركاء المفترضين لمنفذي اعتداءي طهران في 7 حزيران حيث أوقفت وقتلت العشرات من الجهاديين الاعضاء أو "المرتبطين" بتنظيم الدولة الاسلامية في مختلف انحاء البلاد، بحسب ما أوردت وسائل الاعلام.وأفادت وكالة الانباء الطلابية (ايسنا) بان اربعة عناصر من التنظيم الجهادي قتلوا "خلال مواجهات مع قوات الامن"، في جنوب ايران.وأشار الجنرال عزيز الله مالكي قائد قوات الامن في محافظة هرمزغان (جنوب)، الى ان "اثنين منهم من الاجانب"، من دون أن يحدد جنسياتهم. كما ضبطت السلطات اسلحة وعلما للتنظيم، بحسب ما نقلت عن الوكالة.وكان وزير الاستخبارات سيد محمود علوي قد أعلن في وقت سابق ان "العقل المدبر والقائد" المفترض للاعتداءين قتل بعدما "فر من البلاد".ولم يعط الوزير أي معلومات حول هوية هذا الرجل او ملابسات مقتله ومكان حصول ذلك تحديدا او ما يمكن ان يساهم في تبرير اعتباره "العقل المدبر" للاعتداءين.