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12 حزيران 2017
12/06/2017 04:05:41
الاعلام الحربي عن مصدر عسكري سوري: اسقاط طائرة مسيرة لا سلكيا ومفخخة كانت تحلق في اجواء طفس بريف درعا الشمالي
الاعلام الحربي عن مصدر عسكري سوري: اسقاط طائرة مسيرة لا سلكيا ومفخخة كانت تحلق في اجواء طفس بريف درعا الشمالي
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LBCI News Lebanon
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