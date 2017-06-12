محادثات لبنانية قبرصية: لتعزيز الحوار والتعاون المثمر في مجال الطاقة

نيكوس اناستاسيادس يبدأ زيارته الى لبنان

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد محادثات ثنائية مع الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، في قصر بعبدا، انه تم الاتفاق على توحيد الجهود من أجل مكافحة الارهاب وعلى ضرورة تحرير شروط دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الأسواق القبرصية.



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من جهته، أكد الرئيس القبرصي ان بلاده ستواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها خصوصا ازمة النازحين السوريين من خلال قنوات الاتحاد الاوروبي.



ولفت الى أن العلاقات بين البلدين تتخطى حدود القرب الجغرافي "فهي متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين وهي تعود الى ايام الفينيقيين".

وكان الرئيس القبرصي قد وصل ظهرا الى القصر الجمهوري وسط مراسم استقبال رسمية. وقال: "نشجع حكومتي بلدينا على رفع مستوى التعامل في مجالي النفط والغاز"، مشددا على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون المثمر اللبناني ـ القبرصي في مجال الطاقة.من جهته، أكد الرئيس القبرصي ان بلاده ستواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها خصوصا ازمة النازحين السوريين من خلال قنوات الاتحاد الاوروبي.ولفت الى أن العلاقات بين البلدين تتخطى حدود القرب الجغرافي "فهي متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين وهي تعود الى ايام الفينيقيين".وكان الرئيس القبرصي قد وصل ظهرا الى القصر الجمهوري وسط مراسم استقبال رسمية.