بالصور- اطلاق نار في بعلبك وضبط كمية من الأسلحة

على اثر حصول إطلاق نار في أحد أحياء مدينة بعلبك مساء أمس، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة ونفذت عمليات تفتيش ودهم بحثاً عن الفاعلين، حيث أوقفت المدعو أحمد حسن وهبي لمقاومته عناصر الجيش.

كما عثرت في محلة الططري على سيارة نوع جيب غراند شيروكي تحمل لوحة من دون رمز، وأوقفت المدعو محمد علي شوكات وهبي المطلوب بجرم إطلاق نار.

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وضبط الجيش في داخل السيارة المذكورة 18 قذيفة "آر بي جي" وكمية من الحشوات العائدة لها، و14 رمانة بندقية و5 بنادق حربية نوع كلاشينكوف تحمل إحداها قاذف رمانات، بالإضافة إلى كميات من الذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة.

وتمّ تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق مع الموقوفين.