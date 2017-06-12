قلّة أدب وتطاول على إبنة فيروز.. ما القصّة؟

ريما الرحباني: اذا هيك المحبّة ريتا عمرا ما تكون!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دمشق,ريما الرحباني,ريما الرحباني: اذا هيك المحبّة ريتا عمرا ما تكون!

LBCI News Lebanon

إنتشرت في الساعات الماضية معلومات مغلوطة حول التحضير لحفلٍ غنائي تحييه السيدة فيروز في العاصمة السورية دمشق، فسارعت المخرجة ريما الرحباني إلى نفي الخبر عبر حسابها الخاص على فيسبوك.

وفي التفاصيل، كتبت المخرجة ريما الرحباني إبنة فيروز في النفي التالي "أنا عندي شي تاني أعملو غير إنّي ضلّني عم إنفي! لذا ما بقى رح إنفي شي.. لمّا في شي رح ينعلن عنّو متلما لازم ودايماً عبر الصفحات الرسميّة".

الإعلان

ويبدو أن بعض التعليقات قد أزعجت ريما فوصفتها بـ"قلّة الأدب" موضحةً "منين بيحضروا كل مرّة هولي البشر اللي فجأة بيظهروا لا سلام ولا دستور وبيهجموا وبيتطاولوا عليّي وعلى صفحتي". وأضافت ريما "هاي المحبّة اللي بحجّتها بيصير كل التطاول وقلّة الأدب بدّن يسمحولي اذا هيك المحبّة ريتا عمرا ما تكون! وأخيراً اذا قلبي كبير وبالي طويل ما معناتا بيقدروا يقلّلوا إحترام وعلى صفحتي. التعليق اللي فيه قلّة أدب أكيد رح ينحذف".