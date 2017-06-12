انطلاق الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية...وماذا الذي أكده حمادة؟

تفقد وزير التربية مروان حمادة مراكز الامتحانات الرسمية في مدينة طرابلس، لافتا الى ان "الامتحانات تجري في اجواء هادئة جدا وجو علمي، فالطلاب مرتاحون نفسيا خصوصا ".

وهنأ حمادة رؤساء المراكز والمراقبين، قائلا: "وجدتهم في قمة المهارة المهنية".

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واضاف: "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا عن شاب تأخر لساعة الا عشر دقائق عن الامتحان، وقال انه جاء من المانيا، وانا اريد ان اسال اذا حصل ان تأخر الطالب لثلاثين ثانية عن الامتحان في المانيا هل يدخل الى قاعة الامتحانات؟"

وشدد على انه لا يحق لاحد ان يتدخل في مسار الامتحانات، مشيرا الى انه "اذا تم التساهل مع من يتاخر عن الدخول الى قاعة الامتحان اكثر من الوقت المعقول فاننا نسهل بذلك الغش، لانه في زمن وسائل التواصل يمكن لطالب اذا تأخر لنصف ساعة ان يحصل على سؤال. ولا يتدخلن احد مع رئيسة المنطقة التربوية، انا لا اقبل اي تدخل من احد".