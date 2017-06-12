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12 حزيران 2017
12/06/2017 05:27:33
عون بعد لقائه الرئيس القبرصي: اتفقنا على توحيد الجهود من أجل مكافحة الارهاب وعلى ضرورة تحرير شروط دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الأسواق القبرصية
عون بعد لقائه الرئيس القبرصي: اتفقنا على توحيد الجهود من أجل مكافحة الارهاب وعلى ضرورة تحرير شروط دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى الأسواق القبرصية
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