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12 حزيران 2017
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الرئيس القبرصي: إن علاقتنا تتخطى حدود القرب الجغرافي فهي متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين وهي تعود الى ايام الفينيقيين

الرئيس القبرصي: إن علاقتنا تتخطى حدود القرب الجغرافي فهي متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين وهي تعود الى ايام الفينيقيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار تتخطى,علاقتنا,القبرصي,الرئيس,
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الرئيس القبرصي: إن علاقتنا تتخطى حدود القرب الجغرافي فهي متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين وهي تعود الى ايام الفينيقيين
 
 
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