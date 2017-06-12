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12 حزيران 2017
12/06/2017 05:28:41
الرئيس القبرصي: إن علاقتنا تتخطى حدود القرب الجغرافي فهي متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين وهي تعود الى ايام الفينيقيين
الرئيس القبرصي: إن علاقتنا تتخطى حدود القرب الجغرافي فهي متجذرة بعمق في الروابط الوطيدة بين الشعبين وهي تعود الى ايام الفينيقيين
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LBCI News Lebanon
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