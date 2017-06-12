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12 حزيران 2017
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الرئيس القبرصي بعد لقاء عون: سنواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها خصوصا ازمة النازحين السوريين من خلال قنوات الاتحاد الاوروبي

الرئيس القبرصي بعد لقاء عون: سنواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها خصوصا ازمة النازحين السوريين من خلال قنوات الاتحاد الاوروبي Lebanon, news ,lbci ,أخبار لقاء,القبرصي,الرئيس,
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الرئيس القبرصي بعد لقاء عون: سنواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها خصوصا ازمة النازحين السوريين من خلال قنوات الاتحاد الاوروبي
 
 
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