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12 حزيران 2017
12/06/2017 05:27:37
الرئيس القبرصي بعد لقاء عون: سنواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها خصوصا ازمة النازحين السوريين من خلال قنوات الاتحاد الاوروبي
الرئيس القبرصي بعد لقاء عون: سنواصل مساعدة لبنان على رفع التحديات التي يواجهها خصوصا ازمة النازحين السوريين من خلال قنوات الاتحاد الاوروبي
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