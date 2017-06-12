كريستيانو رونالدو يُرزق بتوأم من امرأة مجهولة... تعرّف إلى إسميهما ومكان ولادتهما!

أصبح لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبًا لتوأم أنجبته أم بديلة مجهولة الهوية.
وبحسب وسائل إعلاميّة برتغاليّة، أنجبت الأم الطفلين ماتيو وإيفا يوم الخميس في الولايات المتّحدة الأميركيّة لينضما إلى كريستيانو جونيور نجل النجم الأول.
وأكّدت قناة SIC البرتغالية أنّ هداف فريق ريال مدريد الإسباني رزق بتوأم بنت وذكر، لكنه لم يكشف بعد عن هوية الأم البديلة.
ويذكر أنّ رونالدو حاليًا على علاقة بعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز منذ عدة أشهر، ظهرت إلى جانبه في مناسبات عدة، آخرها في نهائي رابطة الأبطال الأوروبية وكانت برفقة ابنه.