كي تحمي عائلتك من الأمراض... هذه هي أفضل طريقة لتنظيف لوح التقطيع

تتساءل معظم ربّات المنازل عن الطريقة الفضلى لتنظيف لوحات التقطيع وتعمد معظمهن إلى تنظيفها بالطريقة الإعتيادية تماماً مثل تنظيف الأطباق والكؤوس.
وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن لوحات التقطيع تحتوي على نسبة عالية جدًا من الباكتيريا، لذلك كشف الخبراء عن الحلّ الأنسب لتنظيفها ومنعها من التسبب بالأمراض.
وقال الخبراء إن الإعتماد على تنظيف لوحة التقطيع بالماء الساخن وسائل الجلي هي طريقة غير صحية وأضافوا أنه من المفضل نقع اللوحة في سائل مطهّر او مبيّض فور الإنتهاء من استخدامها.
وأضاف الخبراء أنّ هذه الطريقة تساعد على التخلّص من الباكتيريا التي تنتشر على اللوحة بسبب أنواع المأكولات المختلفة وبالتالي تحمي أفراد الأسرة من الإصابة بأمراض.