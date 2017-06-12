كي تحمي عائلتك من الأمراض... هذه هي أفضل طريقة لتنظيف لوح التقطيع

هذه هي أفضل طريقة لتنظيف لوح التقطيع

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LBCI News Lebanon

تتساءل معظم ربّات المنازل عن الطريقة الفضلى لتنظيف لوحات التقطيع وتعمد معظمهن إلى تنظيفها بالطريقة الإعتيادية تماماً مثل تنظيف الأطباق والكؤوس.



وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن لوحات التقطيع تحتوي على نسبة عالية جدًا من الباكتيريا، لذلك كشف الخبراء عن الحلّ الأنسب لتنظيفها ومنعها من التسبب بالأمراض.

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وقال الخبراء إن الإعتماد على تنظيف لوحة التقطيع بالماء الساخن وسائل الجلي هي طريقة غير صحية وأضافوا أنه من المفضل نقع اللوحة في سائل مطهّر او مبيّض فور الإنتهاء من استخدامها.