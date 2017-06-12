يحمله 3 أشخاص فقط... ما هو جواز السفر الأكثر ندرة في العالم؟

تتفاوت قوّة جواز سفر كلّ دولة بقدرة الأخيرة على الإتاحة لحاملي جواز سفرها بزيارة أكبر عدد من البلدان من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، وسنطلعكم فيما يلي على جواز السفر الأكثر ندرة الذي يحمله 3 أشخاص فقط في العالم.
وفي حين يُعتبر جواز السفر الألماني، الذي يحمله الملايين، الأقوى إذ يسمح لحامليه بدخول 176 دولة من أصل 218 من دون تأشيرة دخول، يتميّز جواز سفر "منظمة فرسان مالطا العسكرية المستقلة" بأنّ 3 أشخاص فقط يحملونه ما يجعله الأكثر ندرة حول العالم.
والأشخاص الذين يحملون جواز السفر هذا هم السيد الأكبر لمنظمة "فرسان مالطا" ونائبه ومستشاره.
والإسم الكامل لفرسان مالطا هو "النظام العسكري لفرسان القديس يوحنا الأورشليمي من رودس ومالطا"، وهو نسخة مطابقة لدولة جمهورية مالطا.
وتعتبر منظمة فرسان مالطا ذات سيادة بحسب القانون الدولي وتأخذ مقرها في قصر مالطا في الفاتيكان.
وحاليًا، يعمل هذا التنظيم كمنظمة خيرية تقدّم المساعدات الطبية حول العالم وتقيم علاقات دبلوماسية مع عدد كبير من البلدان.
السيد الاكبر لمنظمة فرسان مالطا مع البابا فرنسيس