يحمله 3 أشخاص فقط... ما هو جواز السفر الأكثر ندرة في العالم؟

ما هو جواز السفر الأكثر ندرة في العالم؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار منظمة فرسان مالطا العسكرية المستقلة, الفاتيكان,جواز السفر,ما هو جواز السفر الأكثر ندرة في العالم؟

LBCI News Lebanon

تتفاوت قوّة جواز سفر كلّ دولة بقدرة الأخيرة على الإتاحة لحاملي جواز سفرها بزيارة أكبر عدد من البلدان من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول، وسنطلعكم فيما يلي على جواز السفر الأكثر ندرة الذي يحمله 3 أشخاص فقط في العالم.

وفي حين يُعتبر جواز السفر الألماني، الذي يحمله الملايين، الأقوى إذ يسمح لحامليه بدخول 176 دولة من أصل 218 من دون تأشيرة دخول، يتميّز جواز سفر "منظمة فرسان مالطا العسكرية المستقلة" بأنّ 3 أشخاص فقط يحملونه ما يجعله الأكثر ندرة حول العالم.

الإعلان

والأشخاص الذين يحملون جواز السفر هذا هم السيد الأكبر لمنظمة "فرسان مالطا" ونائبه ومستشاره.

والإسم الكامل لفرسان مالطا هو "النظام العسكري لفرسان القديس يوحنا الأورشليمي من رودس ومالطا"، وهو نسخة مطابقة لدولة جمهورية مالطا.

وتعتبر منظمة فرسان مالطا ذات سيادة بحسب القانون الدولي وتأخذ مقرها في قصر مالطا في الفاتيكان.

وحاليًا، يعمل هذا التنظيم كمنظمة خيرية تقدّم المساعدات الطبية حول العالم وتقيم علاقات دبلوماسية مع عدد كبير من البلدان.

السيد الاكبر لمنظمة فرسان مالطا مع البابا فرنسيس