كيف تساعد بذور العنب على حماية الأسنان وتقويتها؟

بذور العنب لحماية الأسنان

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LBCI News Lebanon

كشفت دراسة أميركية حديثة عن وجود مستخلص من بذور العنب يساعد على الحفاظ على صحّة الأسنان.



ومن المعروف أن لمستخلص بذور العنب، وهو منتج ثانوي لصناعة النبيذ، فوائد صحية متعددة منها تعزيز الدورة الدموية وتحسين وظيفة القلب.

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وقال الباحثون في جامعة الينوي إنه بإمكان هذه المادة أن تحمي من خلع الأسنان إذ تساعد على إطالة عمر الحشوات المركبة التي عادة ما تدوم بين 5 إلى 7 سنوات.



كذلك، تساعد هذه المادة على تقوية الأسنان والأنسجة التي تقع تحت المينا الخارجية الصلبة.