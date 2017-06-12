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12 حزيران 2017
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بالفيديو - حرب جديدة في طرابلس الفيحاء

اشتباك من نوع آخر في طرابلس Lebanon, news ,lbci ,أخبار صور,طرابلس,اشتباك من نوع آخر في طرابلس
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تشهد مدينة طرابلس اشتباكاً من نوع آخر. 
المدينة التي استعادت عافيتها بعد انتهاء حرب المحاور وطيّ صفحة الاشتباكات الأمنية بين شارعيْن تعيش كل شوارعها الْيَوْمَ اشتباك يافطات، كل يافطة ترفع تأييداً للوزير السابق اللواء اشرف ريفي تقابلها يافطة مؤيّدة لرئيس الحكومة سعد الحريري، والعكس صحيح. 
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انها حرب اليافطات والصورة بالصورة تواجه، وكل كلمة يقابلها كلمتان ونصف.
 
 
 
 
 
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