ماذا في جديد النزاع الخليجي - القطري؟

إذا خسرنا دولارا سيخسرون هم أيضا دولارا

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LBCI News Lebanon





على المقلب الاقتصادي، كشف وزير المال القطري علي شريف العمادي أن بإمكان قطر الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى.

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وأشار العمادي الى أن الدول التي فرضت عقوبات ستخسر أموالا أيضا بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة، لافتا الى ان "كثرا يعتقدون أننا فقط الذين سنخسر في هذا ولكن إذا خسرنا دولارا سيخسرون هم أيضا دولارا." اكد وزير الخارجية القطري ان واشنطن تتواصل مع الكويت بشأن الوساطة في النزاع بين قطر والسعودية والامارات والبحرين.على المقلب الاقتصادي، كشف وزير المال القطري علي شريف العمادي أن بإمكان قطر الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها في مواجهة العقوبات التي فرضتها عليها دول عربية أخرى.وأشار العمادي الى أن الدول التي فرضت عقوبات ستخسر أموالا أيضا بسبب الأضرار التي ستلحق بقطاع الأعمال في المنطقة، لافتا الى ان "كثرا يعتقدون أننا فقط الذين سنخسر في هذا ولكن إذا خسرنا دولارا سيخسرون هم أيضا دولارا."

في هذا السياق، وجه الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اكبر الباكر انتقادات الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسبب موقفه من ازمة قطر، واعتبر ان الحصار الجوي الخليجي على شركته غير قانوني.



وتابع ان تصريحات ترامب التي اتهم فيها قطر بتمويل الارهاب "في غير محلهاونحن نشعر بخيبة امل"، مضيفا "كيف اصنفه على انه صديق في حين انه يقف مع الطرف الاخر، ضد بلدي؟".

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