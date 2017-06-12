تظاهرة ضد الفساد في روسيا...وتوقيف زعيم المعارضة

زوجة نافالني أعلنت في تغريدة على حسابها الرسمي عن توقيفه

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LBCI News Lebanon

أشعل زعيم المعارضة أليكسي نافالني الشوارع الروسية بعبارات مناهضة للرئيس فلاديمير بوتين.



ويسعى نافالني للتغلب على بوتين في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، لذلك تأهبت الشرطة الروسية لمواجهة التظاهرات التي دعا اليها حيث قامت بتفريق التجمعات الحاشدة معتقلة مئات المعارضين.

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لكن السلطات الروسية أوقفت نافالني بينما كان من المقرر ان يشارك في التظاهرة غير المرخص لها ضد الفساد وسط موسكو.

وقالت زوجة المعارض في تغريدة على حسابه الرسمي "مرحبا أنا يوليا نافالنايا ... أوقف أليكسي عند مدخل المبنى"، وذلك قبل 40 دقيقة تقريبا على انطلاق التظاهرة. واضافت "طلب ان ابلغكم بان خططنا لم تتغير: تفيرسكايا"، مشيرة بذلك الى التظاهرة المقررة في شارع يحمل هذا الاسم في وسط موسكو.