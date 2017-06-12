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12 حزيران 2017
12/06/2017 06:44:07
وزير الخارجية القطري: مستعدون لبحث الطلبات إن وجدت والحوار الدبلوماسي هو الحل ولكن يحتاج لأسس لم تتوافر حتى الآن
وزير الخارجية القطري: مستعدون لبحث الطلبات إن وجدت والحوار الدبلوماسي هو الحل ولكن يحتاج لأسس لم تتوافر حتى الآن
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