بعدما اطلق النار على مركز للجيش...وقع بقبضة أمن الدولة

تم تسليم الموقوف الى المحكمة العسكريّة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش اللبناني,البقيعة,تم تسليم الموقوف الى المحكمة العسكريّة

LBCI News Lebanon

تمكّنت دوريّة من مديريّة عكّار الاقليمية في أمن الدّولة، من توقيف المدعو ( ع.ف.) في مشتى حمّود، بجرم إطلاق النّار من سلاح حربي على مركز للجيش اللبناني في محلة البقيعة.



وتم تسليم الموقوف الى المحكمة العسكريّة بواسطة الشرطة العسكريّة.