أمن وقضاء
12 حزيران 2017
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بعدما اطلق النار على مركز للجيش...وقع بقبضة أمن الدولة

تم تسليم الموقوف الى المحكمة العسكريّة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش اللبناني,البقيعة,تم تسليم الموقوف الى المحكمة العسكريّة
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بعدما اطلق النار على مركز للجيش...وقع بقبضة أمن الدولة
تمكّنت دوريّة من مديريّة عكّار الاقليمية في أمن الدّولة، من توقيف المدعو ( ع.ف.) في مشتى حمّود، بجرم إطلاق النّار من سلاح حربي على مركز للجيش اللبناني في محلة البقيعة.

وتم تسليم الموقوف الى المحكمة العسكريّة بواسطة الشرطة العسكريّة.
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