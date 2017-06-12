أمن وقضاء
12 حزيران 2017
12/06/2017 06:55:22
بعدما اطلق النار على مركز للجيش...وقع بقبضة أمن الدولة
تم تسليم الموقوف الى المحكمة العسكريّة
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LBCI News Lebanon
تمكّنت دوريّة من مديريّة عكّار الاقليمية في أمن الدّولة، من توقيف المدعو ( ع.ف.) في مشتى حمّود، بجرم إطلاق النّار من سلاح حربي على مركز للجيش اللبناني في محلة البقيعة.
وتم تسليم الموقوف الى المحكمة العسكريّة بواسطة الشرطة العسكريّة.
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