احذروا من ارتداء قميص برشلونة في السعودية... وإلا مصيركم السجن لمدة 15 عامًا!

لكل سكّان السعودية أو الأشخاص الذين يودون زيارتها انتبهوا، فارتداء قميص نادي برشلونة قد يعرضكم للسجن لمدّة 15 عامًا ودفع ضريبة تصل قيمتها إلى نحو 153 ألف دولار، وذلك وفق موقع Sky Italia.

وكانت السعودية ودول أخرى في الوطن العربي قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب وتمويل جماعات متطرفة.

وفي حين لم يُؤكّد الخبر بعد، إلا أنّ موقع Sky Italia ذكر أنّ التوترات في منطقة الخليج انعكست سلبًا على الرياضة، إذ منعت المملكة، بحسب الموقع، ارتداء قميص برشلونة على أرضها، وذلك بسبب تعاقد النادي الكتالوني مع شركة الخطوط الجوية القطرية.

وتم حظر ارتداء قميص برشلونة الذي يحمل على صدره شعار شركة الخطوط الجوية القطرية، التي ارتبطت بالنادي الإسباني كراع له على مدى السنوات الأربع الماضية.

لكن قمصان برشلونة قد تصبح متاحة مجددًا في السعودية لأنّ العقد مع شركة الخطوط الجوية القطرية ينتهي آخر شهر حزيران/يونيو، ليعقد النادي الإسباني عقدًا جديدًا مع شركة راكوتين اليابانية للتجارة الإلكترونية.

