ميقاتي زار بري: متفقان على عدم نقل المقعد الماروني من طرابلس

جميع ابناء طرابلس ايضا متمسكون بالمقعد الماروني

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LBCI News Lebanon

اكد الرئيس نجيب ميقاتي أنه توافق والرئيس نبيه بري على التمسك بالمقعد الماروني في مدينة طرابلس.



ميقاتي قال من عين التينة:"جميع ابناء طرابلس ايضا متمسكون بالمقعد الماروني وهذا هو سبب زيارتي للرئيس بري ومتوافقون على هذه المسألة".