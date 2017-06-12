أخبار محلية
12 حزيران 2017
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ميقاتي زار بري: متفقان على عدم نقل المقعد الماروني من طرابلس

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اكد الرئيس نجيب ميقاتي أنه توافق والرئيس نبيه بري على التمسك بالمقعد الماروني في مدينة طرابلس.

ميقاتي قال من عين التينة:"جميع ابناء طرابلس ايضا متمسكون بالمقعد الماروني وهذا هو سبب زيارتي للرئيس بري  ومتوافقون  على هذه المسألة".
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