بالفيديو- بعد توقعاته الخاطئة...كاتب يأكل كتابه مباشرة على الهواء!

قام المؤلف البريطاني ماثيو غودوين بأكل أوراق الكتاب الذي شارك في تأليفه تنفيذًا لوعده بفعل ذلك في حال أخفقت توقعاته لانتخابات بريطانيا التي أقيمت يوم الخميس الفائت.



وكان ماثيو قد نشر تغريدة على صفحته الخاصة على موقع تويتر كتب فيها أنه مستعدّ أن يأكل كتابه الذي يتناول موضوع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إذا نال حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن على أكثر من 38 بالمئة من الأصوات.



وأتت نتائج الإنتخابات بنيل حزب العمال على 40.3 بالمئة من الأصوات، فنشر مناصروه التغريدات المطالبة بتفيذ غودوين لما وعد به.

وخلال مقابلة له على قناة سكاي نيوز، عبّر غودوين عن دهشته من نتائج الإنتخابات وأضاف أنه سيلتزم بكلمته فوضع ورقة من الكتاب في فمه.



وبعد وقت قليل، نشر أحد المنتجين في القناة تغريدة أعلن فيها أن غودوين لم يبتلع الورقة التي قضمها أمام أعين المشاهدين.

I'm saying this out loud. I do not believe that Labour, under Jeremy Corbyn, will poll 38%. I will happily eat my new Brexit book if they do