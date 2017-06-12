قرار جديد للمشنوق في شأن الزجاج العازل...

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طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في كتاب وجهه إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدّد في قمع مخالفات وضع عازل حاجب للرؤية على زجاج السيارات دون ترخيص.وجاء في نص الكتاب:"بعد أن تزايدت في الآونة الاخيرة أعداد السيارات التي يعمد أصحابها إلى وضع حاجب للرؤية على زجاج سياراتهم دون تراخيص مسبقة، وحيث أنّ هذا الأمر يشكّل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وحيث أنّ بعض أعمال جرائم القتل والسلب والخطف وتجارة المخدرات قد حصلت في الآونة الأخيرة من خلال استخدام سيارات وضع على زجاجها حاجب للرؤية...وفي إطار تعليماته طلب المشنوق من المديرية العامة الآتي:1- إعطاء الأوامر لجميع القطعات العملانية بغية التشدّد في قمع المخالفات واتخاذ التدابير القانونية بحقّ المخالفين والمؤسسات التي تعمد إلى تركيب عازل دون ترخيص.2- إعتماد التراخيص الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات دون سواها واعتبار أيّ تراخيص أخرى صادرة عن غير هذه الوزارة مخالفة وإجراء المقتضى القانوني بحقّ حاملها.3- تنظيم جدول مفصّل يتضمن جميع المحلات والمؤسسات التي تعمد إلى تركيب عازل حاجب للرؤية على السيارات، بالإضافة إلى إبلاغ أصحاب هذه المحلات والمؤسسات عدم تركيب أيّ عازل حاجب للرؤية على أيّ سيارة غير حائزة على ترخيص صادر عن وزارة الداخلية والبلديات والحصول على تعهّد خطّي منهم بذلك مع وجوب "مسك سجّل" يحدّد رقم الترخيص ورقم الآلية ونوعها واسم مالكها.4- في حال ضبط أيّ مخالفة، يجب ملاحقة الجهة التي أقدمت على تركيب العازل وفقاً للقوانين المرعية الإجراء".