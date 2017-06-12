رحلة مرعبة انتهت بطريقة رومانسية... شاهدوا كيف طلب طيّار يدّ حبيبته للزواج

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يقوم عادة الشباب بوضع خطط استراتيجية رومانسية بهدف عرض الزواج على الفتاة التي يحبون بطرق مميزة.ولكن الأمر اختلف بالنسبة لهذا الطيار الهاوي، الذي أخذ هذه الخطوة الحميمة الى مرحلة أخرى مرعبة.فقد قام الشاب أنطوني بوردينون، بدعوة حبيبته كاثرين واريهام للذهاب معه في رحلة على متن الطائرة بالرغم من مخاوفها العديدة التي تتعلّق بالطيران.وقد لفّق قصة ادعى خلالها عن وجود عطل في المحرّك أثناء الرحلة فشعرت كاثرين بالرعب. بعدها طلب منها أنطوني أن تقرأ قائمة Check- List مزيّفة، بهدف إيجاد طرق لحل المشكلة، إلا أن الشاب كان قد كتب على القائمة طلب عرض الزواج.والملفت هو أن أنطوني سبق ووضع كاميرا داخل الطائرة وثّق من خلالها هذه الخطوة.