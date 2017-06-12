مخطط تفجير وسط بيروت...القرار الظني صدر

قرار اتهامي في حق مجموعة اشخاص لبنانيين وثلاثة فلسطينيين

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LBCI News Lebanon

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، اليوم قراره الاتهامي في حق مجموعة اشخاص لبنانيين وثلاثة فلسطينيين بينهم موقوفان في جرم الانتماء الى تنظيم "داعش" الارهابي، والمشاركة في اعمال عسكرية لمصلحته وجمع معلومات عن سياسيين ورجال اعمال في وسط بيروت بهدف القيام بعملية انتحارية داخل الاراضي اللبنانية.

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وأحال المتهمين الموقوفين مصطفى حسن الصفدي، محمود عفيف عبد الرحيم، حمزة حسن الصفدي، ابراهيم عفيف عبد الرحيم، زياد محمد ابو النعاج، بهاء الدين محمود مجيد بعدما اتهم بمواد تنص عقوبتها على الاعدام، أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.