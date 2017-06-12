بالفيديو: مشى على الزجاج حافي القدمين!

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نشر موقع ميرور البريطاني فيديو صادم لرجل يمشي على الزجاج المكسور حافي القدمين!وفي التفاصيل، فقد أقدم الرجل ستيفي بمساعدة المارة على القيام بذلك وسط حشد من الناس في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركيّة.يُشار إلى أنّ الرجل حذّر في الفيديو من القيام بهذه الخطوة في المنازل وقال إنّ الزجاج قد يبدو مزيفاً في الفيديو إلّا أنّه 100 في المئة حقيقي ولفت إلى أنّه جرب المشي على الزجاج مرات عدّة على مدى 6 سنوات تقريباً، الأمر الذي جعله معتاداً عليه.الجدير ذكره، أنّ هذا الرجل "المتهور" أقدم سابقاً على ابتلاع سيف بالإضافة إلى أعمال غريبة أخرى.إليكم الفيديو: