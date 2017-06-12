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12 حزيران 2017
12/06/2017 09:06:14
رويترز: رئيس الخطوط القطرية يدعو المنظمة الدولية للطيران المدني لإعلان "عدم قانونية" الإجراءات الخليجية ضد الرحلات القطرية
رويترز: رئيس الخطوط القطرية يدعو المنظمة الدولية للطيران المدني لإعلان "عدم قانونية" الإجراءات الخليجية ضد الرحلات القطرية
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LBCI News Lebanon
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