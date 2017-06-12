هذا الخبر سيصدمك... فيسبوك يصورّك سرًا من دون أن تعلم!

فيسبوك يصورّك سرًا من دون أن تدري...

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LBCI News Lebanon

قد يتمكن موقع فيسبوك من تصوير متسخدميه سرًّا من خلال كاميرات الويب وكاميرات الهواتف الذكيّة الأماميّة، وذلك بحسب براءة اختراع اكتشفت حديثًا.

وتسعى الشركة من خلال هذه التقنية إلى تحديد تعابير وجه المستخدمين على القصص التي يرونها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف ضبط المحتوى وفقًا لمشاعرهم.

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فعلى سبيل المثال، إذا ابتسمت لدى رؤيتك صورة أحد أصدقائك الافتراضيين، ستأخذ خوارزمية الفيسبوك (Facebook’s algorithm) هذا الأمر بالاعتبار وتعرض لك المزيد من صور هذا الصديق في صفحة الأخبار أو ما يعرف بالـNews Feed.

وفي حال أشحت بوجهك عن فيديو لقطط وهي تلعب، سيتوقف فيسبوك عن نشر فيديوهات مماثلة في صفحة الأخبار.

ولم ينفِ المتحدث باسم فيسبوك لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية براءة الاختراع الجديدة، لكنه قال: "إن اختبارها لا يعني بالضرورة أن التكنولوجيا سيتم طرحها بصورة رسمية".

وتابع: "غالبًا ما نسعى للحصول على براءات اختراع لتكنولوجيا لم ننفذها أبدًا".