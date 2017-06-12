بالفيديو: العثور على طفل حديث الولادة في سلة المهملات داخل مرحاض عام!

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عُثر على طفل حديث الولادة مع الحبل السري والمشيمة في سلة المهملات داخل حمام عام.وقد التقط فيديو للرضيع لحظة العثور عليه وظهر الأخير بجسمٍ مغطى بالدماء.يُشار إلى أنّ الحادثة جرت شهر أيار الماضي بسوق داتشنغ في تشنغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين. وكانت امرأة قد سمعت صراخ طفل فهرعت لمعرفة مصدره عندها وجدت الصغير في سلة المهملات فاتصلت بالشرطة فوراً.ووفقا للسلطات المحلية، تم نقل الطفل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج والعناية اللازمة.والجدير ذكره، أنّ الشرطة تبحث الآن عن والدة الرضيع المجهولة.إليكم الفيديو: