بالفيديو- رسّام "تاتو" عاقب شاباً بطريقة قاسية... ماذا فعل به بعدما سرق دراجة؟

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لقّن رسّام وشوم مراهقاً درساً سيبقى معه لبقية حياته بعدما سرق دراجة من رجل بساق واحدة.وقد قام الفنان البرازيلي، مايكون ويسلي، بمحاصرة المراهق، وإجلاسه على كرسي، ثمّ صوّره فيديو ظهر فيه وهو يضع له وشماً على جبهته، كناية عن عبارة "أنا لص وخاسر".وتقول التقارير المحلية إن الصبي الذي ظهر بالفيديو مصاباً بالرعب قد اختفى بعد هذه الحادثة التي وقعت يوم الجمعة الماضي. إلا أن عائلته قد شاهدت هذا الشريط بعدما انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي واشتكت على مايكون.وقد اعتقلت الشرطة كل من كايكون وصديقه رونيلدو موريرا دي اروجو، الذي يمكن سماع صوته في الشريط، يوم السبت الماضي بتهمة التعذيب.ويشار هنا الى أن الرجلين لفتا الى أنهما أفرجا عن الصبي بعد هذه الحادثة، إلا أنهما لا يعرفان مكان وجوده.