منوعات
12 حزيران 2017
12/06/2017 09:35:43
بالصور: حياة الرفاهية والترف... هكذا يعيش أولاد أغنياء هونغ كونغ!
إليكم الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي...
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LBCI News Lebanon
انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأولاد أغنياء هونغ كونغ تظهر حياة الترف والفخامة التي يعيشونها.
وفي التفاصيل، كان حساب على انستغرام اسمه Rich kids of HONG KONG أي ما معناه أولاد الأغنياء في هونغ كونغ قد نشر هذه الصور.
يُشار إلى أنّ الصور تظهر الرحلات التي يقيمها الشبان والشابات بالإضافة إلى حياتهم المليئة بالرفاهية.
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يُذكر أنّ لهذا الحساب على انستغرام أكثر من 3400 متابع.
إليكم الصور:
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