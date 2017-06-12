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12 حزيران 2017
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بالصور: حياة الرفاهية والترف... هكذا يعيش أولاد أغنياء هونغ كونغ!

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بالصور: حياة الرفاهية والترف... هكذا يعيش أولاد أغنياء هونغ كونغ!
انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأولاد أغنياء هونغ كونغ تظهر حياة الترف والفخامة التي يعيشونها.

وفي التفاصيل، كان حساب على انستغرام اسمه Rich kids of HONG KONG أي ما معناه أولاد الأغنياء في هونغ كونغ قد نشر هذه الصور.

يُشار إلى أنّ الصور تظهر الرحلات التي يقيمها الشبان والشابات بالإضافة إلى حياتهم المليئة بالرفاهية.
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يُذكر أنّ لهذا الحساب على انستغرام أكثر من 3400 متابع.

إليكم الصور:

It seems that there is no shortage of champagne for this man who uses his pricey bottle to cool off while taking a dip
With his private jet going nowhere without him this teen takes his time to pose in the propeller
It looks as though this woman is heading off for long haul trip accompanied by her Louis Vuitton luggage collection 
This happy couple appear to have a plethora of super cars from which to choose 
This young woman is flying in style enjoying a glass of fizz as she jets off to luxury resort
In a more unusual selfie a young lady captures life on board her private yacht 
Before heading out on the ocean this impeccably dressed woman poses for a quick snap
In this picture perfect moment a suave young man poses against a stunning back drop
This motor enthusiast appears to have a suitable collection of sports cars 

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