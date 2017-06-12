وزير الدفاع ألغى تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن عام 2016

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أصدر اليوم وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا حمل الرقم رقم 883/و د، قضى بإلغاء تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن العام 2016، وجاء فيه:"المادة الاولى: كثرت في الاونة الاخيرة الاشكالات الامنية والتي تأتت عنها احداث جرمية نتيجة تفلت السلاح بين أيدي المواطنين ما اثر سلبا على الاستقرار في البلاد وعدم الشعور بالامان لدى المواطنين، اضافة الى اهتزاز صورة الامن واضعاف هيبة الدولة.المادة الثانية: نظرا للغط الحاصل حول منح تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني، تعتبر جميع تراخيص الاسلحة الصادرة عن العام 2016 ملغاة.المادة الثالثة: ان منح اي ترخيص يستدعي تقديم المستندات اللازمة وتعبئة الاستثمارة والتعهد وفقا للانموذج المعم على موقع الوزارة WWW.mod.gov.lb".