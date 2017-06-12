أيها الأهل... أولادكم البكر أكثر نجاحاً من أشقائهم الأصغر سنًّا!

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وجدت دراسة أن المواليد البكرً هم أكثر نجاحاً من أشقائهم الأصغر سنًّا.ووفق الدراسة الألمانية، فإن الأشقاء الأكبر سنًّا لديهم نسبة أعلى بـ24 في المائة بشغور مناصب عليا مثل مديرون تنفيذيون، مقارنة مع الأشقاء الذين يولدون ثانياً، ونسبة أعلى بـ28 في المئة من أشقائهم الذين يولدون ثالثاً.أما الأطفال الذين يولدون لاحقاً، فمن المرجّح أن يعملوا لحسابهم الخاص، وفقاً لبحث معهد إيزا لاقتصاديات العمل.وتقول النتائج أيضاً إن الأولاد البكر هم أكثر استقراراً من الناحية العاطفية، كما إنهم على استعداد أكبر لتحمّل المسؤولية مقارنة مع أخوتهم الأصغر سناً.والملفت أيضاً هو الاطفال الأكبر في الأسرة يقرأون أكثر من أشقائهم كما إنهم يمضون وقتاً أطول في تحضير واجباتهم المنزلية، إضافة الى أنهم يشاهدون التلفاز بنسب أقل.ويقول الباحثون إن هذه النتائج تشير إلى أن الآباء يضعون مجهوداً واهتماماً أقل في ما يتعلّق بتربية أطفالهم الأصغر سناً.