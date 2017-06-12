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12 حزيران 2017
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مريض في مستشفى رزق الأشرفية بحاجة ماسة الى 2 بلاكيت دم من فئة A +A -AB +AB- للتبرع: 03/263408 أو 03/799861

مريض في مستشفى رزق الأشرفية بحاجة ماسة الى 2 بلاكيت دم من فئة A +A -AB +AB- للتبرع: 03/263408 أو 03/799861 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأشرفية,مستشفى,مريض,
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مريض في مستشفى رزق الأشرفية بحاجة ماسة الى 2 بلاكيت دم من فئة A +A -AB +AB- للتبرع: 03/263408 أو 03/799861
 
 
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