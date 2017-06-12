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12 حزيران 2017
12/06/2017 10:03:57
مريض في مستشفى رزق الأشرفية بحاجة ماسة الى 2 بلاكيت دم من فئة A +A -AB +AB- للتبرع: 03/263408 أو 03/799861
مريض في مستشفى رزق الأشرفية بحاجة ماسة الى 2 بلاكيت دم من فئة A +A -AB +AB- للتبرع: 03/263408 أو 03/799861
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LBCI News Lebanon
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