بالفيديو- سرقت صندوقاً خيرياً في وضح النهار... من دون أن يلاحظ أحد!

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التقطت كاميرات المراقبة في مطعم في بريطانيا فيديو أظهر لصة وهي تقدم على سرقة صندوق خيري لمرضى السرطان كان على منضدة خدمة الزبائن السريعة.وقد أقدمت السيدة على فعلتها هذه في مطعم Spoon World Buffet – إسيكس، في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم السبت الماضي، بعدما اقتربت من المركز بصفتها زبونة.وبحسب اللقطات، تظهر السيدة السمراء وهي جالسة على أريكة في المطعم بينما كان الموظفون منهمكون بتقديم الوجبات للعملاء.والملفت هو أنها كانت تضع حقيبة كبيرة على حضنها، فتحتها ووضعت صندوق التبرعات بداخلها، من دون أن يلاحظ احد. بعدها غادرت السيدة المطعم، وقيل إنها سرقت أيضاً صندوقاً للبقشيش من مطعم آخر.لمشاهدة الفيديو اضغطوا