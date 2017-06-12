حقائق مهمّة عن صاحبات الصدر الصغير... هذه الأمور تميّزكن!

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تسعى الفتيات، وبخاصةٍ صاحبات الصدر الصغير، الى اتباع شتّى الطرق والحيل لتكبير هذه المنطقة من الجسم.ولكن ما قد لا تعلمه الفتيات هو أن صاحبات الصدر الصغير يتميّزن عن غيرهن بأمور عدّة. ما هي؟-إن الصدر الصغير يجعل الشابة تبدو أصغر سناً كلما تقدّمت في السن: فمع مرور الوقت، يُصبح الصدر الكبير أكثر عرضة للترهل، وبالتالي قد يكون إشارة الى تقدّم عمر المرأة.-جذب الرجال الجديين: وجدت دراسة في علم النفس، أقيمت على مجوعة من الرجال من مختلف الفئات، عن أنواع الثدي التي ينجذب اليها الرجل عن طريق الاتصال الجنسي، أن النساء صاحبات الصدر الكبير يجذبن الرجل الأقل جدية.-وضعية جسم أفضل: إن صاحبات الصدر الصغير لا يعانين من آلام الظهر كما إنهن يتمتّعن بوضعية جسم جيدة، لأن وزن الثدي الكبير يؤثر سلباً على الظهر والرقبة.-خيارات كثيرة للملابس الداخلية: إن النساء اللواتي يتمتّعن بصدر صغير لديهن ختيارات أكثر في ما يتعلّق بالملابس الداخلية، لأن حمالات الصدر كلّها تتناسب مع شكل وحجم الثديين الصغيرين.-مخاطر منخفضة جداً للإصابة بسرطان الثدي: إن الثدي الصغير مؤلف من عدد أقل من الطبقات، وبالتالي ما يجعل عملية اكتشاف أي خلل في هذه المنطقة من الجسم أسهل.