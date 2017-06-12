قطر توضح سياستها بشأن ايران...وجونسون يدعو لتخفيف الحصار

حث بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا دول الخليج العربية على تخفيف الحصار عن قطر وإيجاد حل فوري للأزمة من خلال الوساطة.

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وأعرب جونسون عقب اجتماعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن قلقه بشأن بعض الإجراءات "القوية" التي اتخذتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين ضد شريك "مهم."في المقابل، دان وزير الخارجية القطري العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على الدوحة ووصفها بأنها تعسفية وغير قانونية.وكشف الوزير "ليس هناك وساطة أوروبية وندعم جهود الوساطة الكويتية والحوار يجب أن يستند إلى أسس واضحة."وأكد "سياستنا بشأن إيران تتماشي مع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والإمارات لديها علاقات تجارية مع إيران أكثر من قطر."