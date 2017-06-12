أيّها الرجال... مدريد اتخذت تدبيرًا جديدًا لن يعجبكم على الإطلاق!

ما هو التدبير؟

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LBCI News Lebanon

بالإضافة إلى علامتي "ممنوع التدخين" و"ممنوع رمي النفايات "، سيلاحظ ركّاب حافلات النقل العام في العاصمة الإسبانيّة مدريد علامة جديدة، ألا وهي "ممنوع فتح السيقان" وستكون موجهة للرجال.

فمن الآن فصاعدًا، سيضطر جميع الرجال في مدينة مدريد إلى رص سيقانهم عند الجلوس وستصبح ظاهرة فتح الساقين أثناء الجلوس من أجل الاستحواذ على المزيد من المساحة ومضايقة الجالسين في الكراسي المجاورة، غير قانونية في الحافلات العمومية.

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وستعلّق في هذا الصدد ملصقات لإعلام الركاب بالقرار الجديد.

وقالت شركة النقل العمومي في مدريد إنّ هذا الإجراء يذكّر بضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة لكل فرد.

وكان قد انتشر في وقت سابق من هذا العام هاشتاغ "مدريد من دون فتح الساقين" (#MadridWithoutManspreading)على مواقع التواصل الاجتماعي.

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