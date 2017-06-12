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12 حزيران 2017
12/06/2017 10:39:15
وزير خارجية قطر: ليس هناك وساطة أوروبية وندعم جهود الوساطة الكويتية لإنهاء العقوبات غير القانونية من جانب الدول العربية والحوار يجب أن يستند إلى أسس واضحة
وزير خارجية قطر: ليس هناك وساطة أوروبية وندعم جهود الوساطة الكويتية لإنهاء العقوبات غير القانونية من جانب الدول العربية والحوار يجب أن يستند إلى أسس واضحة
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