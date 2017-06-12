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12 حزيران 2017
12/06/2017 10:45:52
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 4 مركبات على المسلك الشرقي لاوتوستراد الدورة وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 4 مركبات على المسلك الشرقي لاوتوستراد الدورة وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين
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LBCI News Lebanon
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