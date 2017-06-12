هل قرار حظر السفر أصبح يطال اللّبنانيين؟ إليكم ماذا حصل مع جورج سعد في أميركا!

هذا ما حصل مع جورج سعد...

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LBCI News Lebanon

لم يسمح لدكتور في الجامعة الأميركية في بيروت يدعى جورج سعد الدخول إلى الولايات المتّحدة عندما كان مسافرًا إلى كاليفورنيا للمشاركة في مؤتمر عن الهندسة في سان دييغو.

نيويورك بوست الأميركية أنّ المواطن جورج سعد البالغ من العمر 35 عامًا لم يتمكّن من حضور المؤتمر الذي عقد في معهد ميكانيك الهندسة لأنّ مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة أوقفوه في مطار لوس أنجلوس الدولي، الجمعة 2 حزيران/يونيو، من دون تفسير أو تبرير. وأوردت صحيفةأنّ المواطن جورج سعد البالغ من العمر 35 عامًا لم يتمكّن من حضور المؤتمر الذي عقد في معهد ميكانيك الهندسة لأنّ مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة أوقفوه في مطار لوس أنجلوس الدولي، الجمعة 2 حزيران/يونيو، من دون تفسير أو تبرير.

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ولم يكتف المسؤولون بتوقيفه فحسب، بل حققوا معه لساعات وصادروا هاتفه وحاسوبه المحمول وأجبروه على التصريح عن جميع كلمات المرور المرافقة لها. هذا والتقطت له صورعدّة وطُبعت بصماته.

وقال سعد للصحيفة الأميركية إنّ تأشيرته ألغيت ومنع من التواصل مع أي محامٍ أو مع زوجته.

وتابع "أنا أعمل في الجامعة الأميركية في بيروت، وهي أهم مؤسسة أكاديمية في لبنان والشرق الأوسط، معترف بها في نيويورك وتعتبر أراض أميركيّة في لبنان".

وأشار إلى أنّه تم التعامل معه بطريقة مهينة ومذلة. وكان سعد قد زار الولايات المتحدة 15 مرة في السابق، من دون أي حوادث تذكر ولم يمنع من حضور أي مؤتمر مشابه في عامي 2015 و2016.

وعلى الرغم من إيقاف المحاكم العمل بقرارات حظر السفر الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما زالت إدارته تعتمد تدابير فحص وتفتيش قاسية.

واستغرب جوناثان ماير، وهو نائب المستشار العام السابق في الأمن الوطني الأميركي، ما حصل مع سعد، نظرًا لزياراته المتكررة إلى الولايات المتّحدة.

وقدم سعد شكوى رسمية إلى الأمن الداخلي الأميركي ليتمكن من حضور المؤتمرات المستقبلية، لكنه خسر تكلفة الرحلة الراهنة التي تبلغ 2500 دولار.

وشددت الجامعة الأميركية على أنّها تقف إلى جانب الدكتور وتدعمه. هذا ولم تصرّح أي من الجهات الأميركيّة المعنيّة عن سبب توقيف سعد.