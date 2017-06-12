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12 حزيران 2017
12/06/2017 10:50:32
وزير خارجية قطر: سياستنا بشأن إيران تتماشي مع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والإمارات لديها علاقات تجارية مع إيران أكثر من قطر
وزير خارجية قطر: سياستنا بشأن إيران تتماشي مع سياسة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والإمارات لديها علاقات تجارية مع إيران أكثر من قطر
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