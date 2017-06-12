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12 حزيران 2017
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وزير خارجية إيران: مستعدون لتقديم المساعدة لقطر وسنواصل التبادلات التجارية الطبيعية معها

وزير خارجية إيران: مستعدون لتقديم المساعدة لقطر وسنواصل التبادلات التجارية الطبيعية معها Lebanon, news ,lbci ,أخبار لتقديم,مستعدون,إيران,خارجية,وزير,
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وزير خارجية إيران: مستعدون لتقديم المساعدة لقطر وسنواصل التبادلات التجارية الطبيعية معها
 
 
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