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12 حزيران 2017
12/06/2017 11:11:01
وزير خارجية إيران: مستعدون لتقديم المساعدة لقطر وسنواصل التبادلات التجارية الطبيعية معها
وزير خارجية إيران: مستعدون لتقديم المساعدة لقطر وسنواصل التبادلات التجارية الطبيعية معها
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LBCI News Lebanon
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