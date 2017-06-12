هل وقعتم ضحية أعماله؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "بتاريخ 12/6/2017 وفي محلة طريق الجديدة، أوقفت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت، المدعو:ط. م. ( مواليد عام ١٩٨٦ لبناني) وضبط بحوزته حبوب مخدرة وأجهزة خلوية ومبلغ من المال وسكين ست طقات.وبالتحقيق معه من قبل فصيلة طريق الجديدة اعترف باقدامه على سرقة جهازين خلويين من شخصين داخل ورشة قيد الانجاز.وقد أحيل الى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حيث اعترف بارتكاب 8 عمليات سرقة طالت عمالاً سوريين داخل ورش في مدينة بيروت، كما اعترف أيضاً بقيامه بعملية نشل حقيبة يد نسائية بمحلة الضناوي.وقد تبين أنه من أصحاب السوابق بجرم مقاومة رجال الامن وسرقة ومخدرات."لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور الى مركز مفرزة بيروت القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.