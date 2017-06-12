مقدمة النشرة المسائية 12-06-2017

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في موضوع السلاح المتفلِّت ، لبنان في غابة من دون شريعة ...في موضوع انتظام عمل المؤسسات ، لبنان أقرب إلى جمهورية الموز ...في موضوع السلاح المتفلِّت ، ضغطُ الرأي العام والإعلام حدا بوزير الدفاع إلى وقف العمل بكل تراخيص حمل السلاح الصادرة عام 2016 . .. ولكن ماذا عن تراخيص هذا العام ؟ اليس بالإمكان ارتكاب جرائم بسلاح مرخَّص هذا العام ؟ والسؤال التالي : كيف سيمكن التشدد في ضبط الاسلحة غير المرخصة المنتشرةِ في السيارات ، وحاملوها غير معصومين من ارتكاب الجرائم ؟ولأن حاجب الرؤية على زجاج السيارات يسهِّل الجريمة أيضًا ، فقد اكتفى وزير الداخلية بمنع المخالفين .أما في موضوع انتظام عمل المؤسسات ، فإننا في جمهورية موز بامتياز :بعد غد الاربعاء ، يبحث مجلس الوزراء " في مشروع قانون الانتخابات النيابية " ، ولكن حتى الساعة ، لم يتسلَّم الوزراء مشروع القانون ، علمًا ان تنظيم أعمال مجلس الوزراء يتحدث عن ان كل بند يجب ان يكون في ملفٍ كامل معزز بالاوراق والمستندات ، وتوزَّع نسخ منه على عدد الوزراء ... لكن شيئًا من هذا لم يحدث. فماذا سيناقش الوزراء بعد غد ؟ وما هو النص في ايديهم ليناقشوه ؟. مشروعُ قانون ٍ بأهمية وخطورة قانون الانتخابات ، كيف تمكن مناقشته من قِبَل الوزراء الذين لم يتسلموا نسخًا منه قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من الجلسة ؟في جمهورية الموز الوضع أفضل, لأن ما يطَّلع عليه الوزراء من بنودٍ في بلدنا هو البنود الهامشية ، إنْ لم نقل أكثر ، كموافقةٍ على سفرٍ أو قبولِ هبة ، او فتح اعتماد على القاعدة الاثنتي عشرية . أما البنود التي قد تحكم البلد خمسين سنة إلى الأمام ، فقد تُناقَش من دون ان يطَّلع عليها الوزراء مسبقًا !عفوًا ، هل تتحدثون عن دولة مؤسسات ؟ هذا خطأ شائع .