مقدمة النشرة المسائية 12-06-2017

في موضوع السلاح المتفلِّت ، لبنان في غابة من دون شريعة ...
في موضوع انتظام عمل المؤسسات ، لبنان أقرب إلى جمهورية الموز ...
في موضوع السلاح المتفلِّت ، ضغطُ الرأي العام والإعلام حدا بوزير الدفاع إلى وقف العمل بكل تراخيص حمل السلاح الصادرة عام 2016 . .. ولكن ماذا عن تراخيص هذا العام ؟ اليس بالإمكان ارتكاب جرائم بسلاح مرخَّص هذا العام ؟ والسؤال التالي : كيف سيمكن التشدد في ضبط الاسلحة غير المرخصة المنتشرةِ في السيارات ، وحاملوها غير معصومين من ارتكاب الجرائم ؟
ولأن حاجب الرؤية على زجاج السيارات يسهِّل الجريمة أيضًا ، فقد اكتفى وزير الداخلية بمنع المخالفين .
أما في موضوع انتظام عمل المؤسسات ، فإننا في جمهورية موز بامتياز :
بعد غد الاربعاء ، يبحث مجلس الوزراء " في مشروع قانون الانتخابات النيابية " ، ولكن حتى الساعة ، لم يتسلَّم الوزراء مشروع القانون ، علمًا ان تنظيم أعمال مجلس الوزراء يتحدث عن ان كل بند يجب ان يكون في ملفٍ كامل معزز بالاوراق والمستندات ، وتوزَّع نسخ منه على عدد الوزراء ... لكن شيئًا من هذا لم يحدث. فماذا سيناقش الوزراء بعد غد ؟ وما هو النص في ايديهم ليناقشوه ؟. مشروعُ قانون ٍ بأهمية وخطورة قانون الانتخابات ، كيف تمكن مناقشته من قِبَل الوزراء الذين لم يتسلموا نسخًا منه قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من الجلسة ؟
في جمهورية الموز الوضع أفضل, لأن ما يطَّلع عليه الوزراء من بنودٍ في بلدنا هو البنود الهامشية ، إنْ لم نقل أكثر ، كموافقةٍ على سفرٍ أو قبولِ هبة ، او فتح اعتماد على القاعدة الاثنتي عشرية . أما البنود التي قد تحكم البلد خمسين سنة إلى الأمام ، فقد تُناقَش من دون ان يطَّلع عليها الوزراء مسبقًا !
عفوًا ، هل تتحدثون عن دولة مؤسسات ؟ هذا خطأ شائع .