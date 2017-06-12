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12 حزيران 2017
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تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة

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تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
اكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة اضافية الى هذا الاجراء الذي اتخذه الرئيس الاميركي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.
 
وكتبت محكمة سان فرنسيسكو "نؤكد القرار الذي علق تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع مواطني ست دول من دخول الولايات المتحدة لتسعين يوما"، مع الغائها بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية.
 
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