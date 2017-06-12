تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة

محكمة الاستئناف تؤكد تعليق مرسوم ترامب

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LBCI News Lebanon

اكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة اضافية الى هذا الاجراء الذي اتخذه الرئيس الاميركي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.

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وكتبت محكمة سان فرنسيسكو "نؤكد القرار الذي علق تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع مواطني ست دول من دخول الولايات المتحدة لتسعين يوما"، مع الغائها بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية.