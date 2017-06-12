أخبار دولية
12 حزيران 2017
12/06/2017 13:16:33
أزمة قطر...هل تستطيع القطاعات الاقتصادية الصمود؟
دشنت قطر وشركتان لخطوط نقل الحاويات خدمات جديدة للشحن البحري عبر سلطنة عمان
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LBCI News Lebanon
بإحدى شركات تصنيع اللحوم بالمنطقة الصناعية بالدوحة، يعمل العمال نوبات عمل إضافية لمضاعفة حجم إنتاج الشركة من لحوم الدواجن والبقر والضأن...
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