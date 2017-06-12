أخبار دولية
12 حزيران 2017
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أزمة قطر...هل تستطيع القطاعات الاقتصادية الصمود؟

دشنت قطر وشركتان لخطوط نقل الحاويات خدمات جديدة للشحن البحري عبر سلطنة عمان Lebanon, news ,lbci ,أخبار أزمة,قطر,دشنت قطر وشركتان لخطوط نقل الحاويات خدمات جديدة للشحن البحري عبر سلطنة عمان
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بإحدى شركات تصنيع اللحوم بالمنطقة الصناعية بالدوحة، يعمل العمال نوبات عمل إضافية لمضاعفة حجم إنتاج الشركة من لحوم الدواجن والبقر والضأن...
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